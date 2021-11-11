Korku dolu saniyeler! Alev alan araçta uyuyan oğlunu kurtardı; o anlar kamerada

'150 BİN TL MADDİ ZARAR OLUŞTU'

Yangın nedeniyle araçlarında yaklaşık 150 bin TL zarar oluştuğunu söyleyen Yüceoğlu, "Araç tamamen yandı, kullanılmaz halde. İçerisinde kamera ve alarm sistemleri, elektronik malzemeler vardı, onlar da yandı. 150 bin TL kadar maddi kaybımız oluştu.

Ama çok şükür oğlumuza bir şey olmadı. Bizim için en büyük teselli bu" diye konuştu.