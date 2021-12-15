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Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:58

Korkunç olay! Sıcak su dolu kapla yanlışlıkla bebeğini ve kendisini yaktı

AA
Korkunç olay! Sıcak su dolu kapla yanlışlıkla bebeğini ve kendisini yaktı

Korkunç olay Erzurum'da yaşandı. Erzurum'da, elektrikli ısıtıcının üzerindeki sıcak suyun dökülmesi sonucu anne ve bebeğinin vücudunda yanıklar oluştu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ikamet eden Zeynep Göçgen, 1,5 yaşındaki kızı Eslem Hira Göçgen'in elektrikli ısıtıcının arkasında oyun oynamak için saklandığını fark etti.

Bu esnada ısıtıcının üstündeki sıcak suyun döküleceği düşüncesiyle kabı eline alan anne Göçgen, yaşadığı panik nedeniyle dengesini kaybederek suyu önce kendi üzerine sonra da kızının üzerine döktü.

Üzerine kaynar su dökülen minik bebeğin bacaklarında 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşurken, anne Göçgen'in ise kolları yandı.

Yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan anne ile kızı, Yanık Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.

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Korkunç olay! Sıcak su dolu kapla yanlışlıkla bebeğini ve kendisini yaktı
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