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Giriş Tarihi: 27.3.2024 17:51 Son Güncelleme: 27.3.2024 18:11

Korkunç olayda yeni gelişme: Yanan iş yerinden çıkan cesedin kimliği belirlendi, cinayet büro 1 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul Bahçelievler’de yanan iş yeri söndürüldüğünde elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait yanmış ceset bulunmuştu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin 39 yaşında Mustafa Bayraktar’a ait olduğunu belirledi. Bıçaklanarak öldürüldükten sonra bağlanıp iş yerinin kundaklandığı değerlendirilen olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Korkunç olayda yeni gelişme: Yanan iş yerinden çıkan cesedin kimliği belirlendi, cinayet büro 1 kişiyi gözaltına aldı

Olay, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesinde saat 10.00 sıralarında bir hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. İş yerinden dumanların çıktığını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler ancak bir kişinin cesedini fark etti. Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğunu tespit etti. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cesedin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlendi. Bayraktar'ın önce bıçaklandığı ardından elleri bağlandıktan sonra iş yerinin ateşe verilmiş olacağını değerlendiren Cinayet Büro Dedektifleri incelenen kamera görüntülerinin ardından 1 şüpheliyi tespit etti.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Bahçelievler'deki bir adreste gözaltına aldı. 22 yaşındaki şüpheli B.D. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak sürüyor.

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Korkunç olayda yeni gelişme: Yanan iş yerinden çıkan cesedin kimliği belirlendi, cinayet büro 1 kişiyi gözaltına aldı
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