Korkutan Beyaz İstanbul’a ayak bastı! Tedbirler peşpeşe açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, megakentte yoğun kar yağışı beklediğini açıklamış ve milyonlarca İstanbulluyu uyarmıştı. Kent genelinde verilen turuncu alarmın ardından İstanbul'un kuzey bölgesi tekrar karla tanıştı. Arnavutköy ve Silivri yer yer beyazla kaplandı. Geçtiğimiz ayda kara karşı başarısız bir sınav veren ve sınıfta kalan İstanbul'da korkutan beyazın yaklaşmasıyla yeni tedbirler de arka arkaya açıklandı. İstanbul Valiliği, okulların ve üniversitelerin perşembe gününden hafta başına kadar yüz yüze eğitime kapatıldığını duyurdu. İşte alınan o tedbirler:





OKULLAR TATİL EDİLDİ

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiği belirtildi.

BAKIMEVLERİ VE ÜNİVERSİTELER DE KAPILARI KAPATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildi.

KURUMLAR ASGARİ DÜZEYDE HİZMET VERECEK

Devlet kurumlarına yönelik yapılan açıklamada ise "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.