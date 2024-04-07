Korkutan uyarı: Bağırsak kanseri vakaları artıyor

Uzmanlar, mevcut eğilimler devam ederse bağırsak kanseri vakalarında ciddi bir artışın yaşanacağı konusunda uyardı. İngiltere merkezli Canser Research UK, bağırsak kanserinden ölümlerin 2040'a kadar yılda 2 bin 500 artmasının beklendiğini açıkladı. Yayınlanan analiz, mevcut eğilimler devam ederse bağırsak kanseri vakalarının şu anda 42 bin 800'den 47 bin 700'e çıkacağını öngördü. Uzmanlar, artan yaşlanan nüfusun bu artışın en büyük etkeni olduğunu söylüyor. Ancak gençler arasında da sayıların arttığı belirtiliyor. Obez olmak, çok fazla kırmızı et yemek ve yeterli lif eksikliği de hastalığa neden olabilir.