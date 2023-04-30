Korkutan yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir kimya ve entegre atık tesisinde sabahın erken saatlerinde çıkan yangın 3 saatte söndürüldü, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.Dün sabah saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde Aksüs Kimya ve Entegre Atık Tesisinde 230 derece üzeri sıcaklıktaki atık yağ kazanından çıkan ısının oksijenle teması sonrası parlamasıyla yangın çıktı. Yangının büyüme üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kırklareli ve Tekirdağ'a bağlı ilçelerden de itfaiye ekipleri gelerek, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın 3 saatte söndürülebildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve diğer yetkiler olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.Aksüs Kimya ve Entegre Atık Tesisinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.