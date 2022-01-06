Korkutmak için ateş etti, bacağından vurdu! Tutuklandı

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak üzerinde karşılaşan Eyüp S. ile Eyüp B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Eyüp B., tabancasını çıkartarak Eyüp S.'yi korkutmak için yere doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada Eyüp S. ise tabancadan çıkan kurşunlardan kurtulmak için zıplasa da başarılı olamadı. Bacağından vurulan Eyüp S. ayakta yere düşmeyip ayakta yardım beklerken, çevrede bulunan vatandaşlar ise şüpheli Eyüp B.'yi olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta bekleyen yaralı Eyüp S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü.





TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşlarla konuştuktan sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şahsın emniyette suç kaydı bulunan Eyüp B. olduğu tespit edildi. Şüpheli Eyüp B.'nin Piyalepaşa Mahallesi'nde evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsa, emniyette ifadesinin alınmasının ardından "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanarak ç adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kalabalık olduğu caddede tartıştıkları daha sonra ise şüphelinin tabancayı alarak yere doğru ateş ettiği, daha sonrada çevrede bulunan vatandaşların olaya müdahale ettiği görülüyor.