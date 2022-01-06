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Giriş Tarihi: 6.1.2022 10:53 Son Güncelleme: 6.1.2022 11:01

Korkutmak için ateş etti, bacağından vurdu! Tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Korkutmak için ateş etti, bacağından vurdu! Tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı şahsı iddiaya göre korkutmak için yere açtığı ateş sonucu seken kurşunla yaraladı. Bacağından yaralanan adam ayakta yardım beklerken, saldırgan da vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Polis ekipleri tarafından evinde yakalanan saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak üzerinde karşılaşan Eyüp S. ile Eyüp B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Eyüp B., tabancasını çıkartarak Eyüp S.'yi korkutmak için yere doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada Eyüp S. ise tabancadan çıkan kurşunlardan kurtulmak için zıplasa da başarılı olamadı. Bacağından vurulan Eyüp S. ayakta yere düşmeyip ayakta yardım beklerken, çevrede bulunan vatandaşlar ise şüpheli Eyüp B.'yi olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta bekleyen yaralı Eyüp S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü.



TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşlarla konuştuktan sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şahsın emniyette suç kaydı bulunan Eyüp B. olduğu tespit edildi. Şüpheli Eyüp B.'nin Piyalepaşa Mahallesi'nde evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsa, emniyette ifadesinin alınmasının ardından "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanarak ç adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kalabalık olduğu caddede tartıştıkları daha sonra ise şüphelinin tabancayı alarak yere doğru ateş ettiği, daha sonrada çevrede bulunan vatandaşların olaya müdahale ettiği görülüyor.

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Korkutmak için ateş etti, bacağından vurdu! Tutuklandı
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