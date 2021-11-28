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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Koronalı anne, yapay kalp ve akciğer cihazıyla bebeğini dünyaya getirdi

Koronalı anne, yapay kalp ve akciğer cihazıyla bebeğini dünyaya getirdi
Türkiye'de ilk kez gebe bir Kovid-19 hastasına yapay kalp ve akciğer cihazı ECMO'ya bağlıyken sezaryenle doğum yaptırıldı. 31 haftalık hamileyken Kovid'e yakalanan ve Kocaeli Gebze'de özel bir hastaneye kaldırılan Nida Pelit'in (27) durumu hızla ağırlaştı. Solunum cihazına bağlanan, akciğerleri adeta iflas eden ve artık normal tedavilere yanıt vermeyen genç kadın için son umut olarak Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ECMO ekibi ile irtibata geçildi. Hemen Gebze'ye giden Koşuyolu ECMO ekibi, dakikalarla yarışan anne ve bebeğini kurtarabilmek için hastayı cihaza bağlayarak Kartal'daki hastaneye nakletti. Mihra bebek, akciğer gelişimini tamamlaması için 10 gün daha anne karnında yaşatıldı ve Türk doktorlar bir mucizeyi başararak, Türkiye'de ilk kez bir Kovid hastasına ECMO cihazı altında başarılı bir sezaryen operasyonu gerçekleştirdi. Mucize bebek Mihra, prematüre doğduğu için birkaç gün yeni doğan yoğun bakım servisinde izlendikten sonra normal servise alındı. Genç anne 40 gün süren ECMO tedavisinden zaferle çıktı ve geçtiğimiz hafta cihazdan ayrılarak normal servise alındı. Kavuşacakları günü bekleyen anne ve bebek, Türkiye'de ilk, dünyada da birkaç vakadan biri olarak tıp camiasının da ilgi odağı oldu. DHA

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Koronalı anne, yapay kalp ve akciğer cihazıyla bebeğini dünyaya getirdi
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