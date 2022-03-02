Koronavirüs cinayeti: Nuran Özdemir hakim karşısına çıktı

''ÇOCUKLARIM ÇOK YALNIZ KALDI''

Savunmasına devam eden Nuran Özdemir, ''Olayın samimiyetle anlattım. Çocuklarım çok yalnız kaldı'' diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme sanığın savunmasının ardından tanıkların ifadelerini aldı. Olay gecesi evde olan kızları T.Ö., olayın gecesi uyuduğunu, kapı sesine uyandığını söyleyerek '' Babam kapıyı yumrukluyordu açın kapıyı deyip küfür ediyordu. Annem komşular rahatsız olmasın diye kapıyı açtı. Odamın kapısına doğru babam annemin boğazına sıkarak ittirdi. Mini buzdolabının olduğu yeter doğru sürükledi. Babamın elinde bir şey yoktu eliyle vurup boğazını sıkıyordu.

KIZLARI OLAY GECESİNİ ANLATTI

Buzdolabının orada anneme baktım ve aralarına girdim. Annem bize 'Gidin' diyordu. Babama da git dedi. Babam anneme 'Seni öldüreceğim' deyip küfür etti. Babamı ittirip annemi salona götürdüm. Annemin bıçağı alışını da bıçaklanma anını da yemin ederim ki görmedim'' dedi. Olay gecesi evde olan Nuran Özdemir'in yeğeni ''Çocuklar ''Anneme vurma'' diyorlardı. Banyodan çıktığımda eniştem yerde yatan eniştemin yarasına tampon yapıyordu.'' dedi.

''BİRAZ ALKOLÜ VARDI''

Ahmet Özdemir'in arkadaşı Sinan Dumanlı, ''. Olay günü maktul oğlunun korona olduğunu öğrenmiş. ''Gidip çocuğu alayım çocuğa iyi bakamazlar ben alayım'' dedi. Ben arabada bekliyordum. Şeker hastasıyım uyumuşum bilmiyorum. Maktulün biraz alkolü vardı. Polis uyandırdı, bağırma çağırma duymadım. Ahmet yukarı üzerinde alet yoktu.'' şeklinde ifade verdi.

SESLERİ DUYAN KOMŞU TANIKLIK YAPTI

Komşu Tanık Ahmet Özdilek ''Adam ''Çocukların babası değil miyim'' deyip küfür etti. Aile meselesi olduğunu anladım kapıyı kapattım. Kadın ''Polisi arayan yok mu'' diye bağırıyordu. Kadın ''Vurma vurma'' diyordu. 7-8 dakika sürdü polisi aradım, Sessizlik oldu. Sonra küfür edip ''Bıçak bana geldi'' dedi.



''KADINA ŞİDDETİ KALKAN OLARAK KULLANDI''

Müşteki avukatı, ''Kadına şiddet kalkan olarak kullanılıp bir insanın hayatını katledilmesi doğru değil. Gidiş amacı çocuğu almak. Kadına şiddet değil karşılıklı tartışma olmuştur.'' Diyerek tutukluluğun devamını talep etti. Mahkeme heyeti, Nuran Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek mütalaanın hazırlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.