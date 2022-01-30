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Giriş Tarihi: 31.1.2022

Koronavirüs diş sıktırıyor

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Koronavirüs diş sıktırıyor
Dünyayı iki yıldır esareti altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele stres dozumuzu da artırdı. Pandeminin stresi kişilerde diş sıkma vakalarını arttırdı. Kozmetik botoks ile çene botoksu uygulaması yarışır hale geldi. Diş hekimlerinin yönlendirmesiyle tedavi amaçlı uygulanan çene botoksu aynı zamanda güzelleştiriyor, rahatlatma sağlıyor, diş sağlığını da koruma altına alıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, "Stresli kişilerde vücuttaki en güçlü kaslardan biri olan çene kası kasılıyor. Çeneyi de hareket ettiren bu güçlü kasın kasılması gerginlik, çene, baş ve şakaklarda ağrıya aynı zamanda kalitesiz uykuya neden olur. Tüm bunlar aile, iş, sosyal yaşamı olumsuz etkiler. 15 yıla yakın süredir uygulanan çene botoksu bu tür rahatsızlıkların tedavi yöntemlerinden biriydi. Ancak günümüzde pandemi ile insanda artan stres yükü sonrası çene botoksuna talep arttı" dedi.

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Koronavirüs diş sıktırıyor
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