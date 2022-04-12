Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs, mutasyonla hastalık yapma potansiyelini kaybetti
Giriş Tarihi: 13.4.2022

Koronavirüs, mutasyonla hastalık yapma potansiyelini kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Koronavirüs, mutasyonla hastalık yapma potansiyelini kaybetti

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Kovid-19 diğer solunum yolları virüsleri gibi sıradanlaşmak üzere. Bu yaz için iyimserim

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, pandeminin seyriyle ilgili sevindirici bir tespitte bulundu: Koronavirüs, geçirdiği mutasyon itibarıyla hastalık yapma potansiyelini büyük oranda kaybetti. Özlü, özetle şunlar söyledi:
EPİDEMİK FORMA DÖNÜŞÜM TAMAMLANMAK ÜZERE: Pandemi bir gün gelip hayatımızdan bütünüyle çıkacak veya bu virüs tümüyle kaybolup gidecek diye beklemek çok gerçekçi değil ama istediğimiz, beklediğimiz bunun diğer solunum yolu virüsleri gibi sıradanlaşması ve döngüsel epidemik bir forma dönmesiydi. Bu büyük oranda tamamlanmış görünüyor.



BÜYÜK ORANDA NORMALE DÖNDÜK: Pandemiden önce yapıp bugün yapmadığımız hayatımızda ne var diye sorarsanız aslında pek de bir şey kalmadı gibi. Hemen hemen büyük oranda normale dönmüş bulunuyoruz. Ama pandemi bitti mi derseniz, bitti diyemeyiz. Çünkü dünyada yaklaşık günde bir milyon civarında vaka rapor ediliyor. 6 bin civarında ölüm var her gün. Bir şekilde virüs bulaşmaya ve öldürmeye devam ediyor. Ama biz virüse rağmen hayatımızı normale döndürmüş bulunuyoruz.
AŞILAMANIN BÜYÜK ÖNEMİ VAR: Önümüzdeki yaz döneminde de daha net olarak rahatlayacağımızı ben umut ediyorum. Tabii burada özellikle aşılamanın çok büyük bir önemi var.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Kar esareti sırasında yurt dışı tatiline çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yeni savunma: İmamoğlu 'Bak keyfine' dedi
Küçük kız Kinder sürpriz çikolatasının kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı
Biden'dan yüksek enflasyon açıklaması! İlk kez bu ifadeyi kullandı
Son dakika | New York'ta metro istasyonunda saldırı! Çok sayıda yaralı var; saldırganın kıyafetinde dikkat çeken detay
SON DAKİKA | Kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına ilişkin haberlere yalanlama! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Cem Yılmaz ve eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri davalık olmuştu! Mahkeme kararını verdi!
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
Ongun yalanladı! ABD kongre üyesi doğruladı: Ekrem İmamoğlu ile görüştük
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs, mutasyonla hastalık yapma potansiyelini kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA