Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ağustos 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı son durum
Giriş Tarihi: 1.8.2022 16:02

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ağustos 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu duyuruluyor. Son dönemde artan vaka sayısı sebebiyle günlük korona tablosu merak ediliyor. Artık haftalık olarak açıklanan koronavirüs vaka sayısı bir önceki haftaya göre arttı. Sağlık Bakanlığının yayımladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı belli oldu. Peki 1 Ağustos 2022 Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı mı?

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ağustos 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı son durum

Güncel koronavirüs tablosu verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Test, iyileşen, vefat ve vaka sayısı gibi verilerin yer aldığı 18-24 Temmuz 2022 tablosuna göre; koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybederken 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Peki 1 Ağustos 2022 Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı mı?

1 AĞUSTOS 2022 TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos 2022 koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklanmadı ve Bakanlık tarafından güncel veriler gelince korona son durum verileri de belli olacak.

HAFTALIK CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI (18-24 TEMMUZ)

Haftalık corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de 18-24 Temmuz haftasında 365 bin 424 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. Salgında günlük ortalama vaka sayısı 50 bini aştı. Son bir haftada günlük ortalama can kaybı sayısı ise 22 oldu.

Aktif vaka sayısı bir önceki haftaya göre 99 bin 305 arttı. Günlük ortalama 52 bin 203 yeni vaka kayıtlara geçti.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre yüzde 61, iki hafta öncesine göre ise yüzde 212 arttı.

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Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ağustos 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı son durum
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