Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ağustos 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı son durum

1 AĞUSTOS 2022 TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos 2022 koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklanmadı ve Bakanlık tarafından güncel veriler gelince korona son durum verileri de belli olacak.

HAFTALIK CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI (18-24 TEMMUZ)

Haftalık corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de 18-24 Temmuz haftasında 365 bin 424 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. Salgında günlük ortalama vaka sayısı 50 bini aştı. Son bir haftada günlük ortalama can kaybı sayısı ise 22 oldu.