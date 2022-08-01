Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ağustos 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı son durum

Güncel koronavirüs tablosu verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Test, iyileşen, vefat ve vaka sayısı gibi verilerin yer aldığı 18-24 Temmuz 2022 tablosuna göre; koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybederken 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Peki 1 Ağustos 2022 Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos 2022 koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklanmadı ve Bakanlık tarafından güncel veriler gelince korona son durum verileri de belli olacak.
Haftalık corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de 18-24 Temmuz haftasında 365 bin 424 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. Salgında günlük ortalama vaka sayısı 50 bini aştı. Son bir haftada günlük ortalama can kaybı sayısı ise 22 oldu.