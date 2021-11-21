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Giriş Tarihi: 21.11.2021 16:14

Koronavirüsten ölen kızıyla aynı kaderi paylaşan baba, toprağa verildi

DHA
Koronavirüsten ölen kızıyla aynı kaderi paylaşan baba, toprağa verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde koronavirüsten ölen hemşire kızı Meral Arbağ'ın (42) cenazesinde, "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyen, yaklaşık 1 yıl sonra kendisi de aynı hastalıktan yaşamını yitiren Burhan Taş (68) toprağa verildi.

Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Meral Arbağ, koronavirüs nedeniyle 1 ay tedavi gördüğü hastanede 18 Aralık 2020'de hayatını kaybetti. Kızının cenazesinde, "Bekle beni kızım, ben de geliyorum" diyen Burhan Taş da bu yıl 14 Kasım'da koronavirüse yakalandı. 2 doz aşı olduğu öğrenilen Taş, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Taş'ın cenazesi, bugün Bafra ilçesindeki Altınyaprak Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta kızının yanına defnedildi.

'TARİFSİZ BİR ACI'

Burhan Taş'ın oğlu Mustafa Taş (40) "Tarifsiz bir acı. Bu illet yüzünden ailemizden 2 kişiyi toprağa verdik. İnşallah, bir an önce biter de kurtuluruz. Allah hayatını kaybeden herkesin mekanını cennet etsin, çok zor" diye konuştu.

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Koronavirüsten ölen kızıyla aynı kaderi paylaşan baba, toprağa verildi
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