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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı geldi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'ni ziyaretinin ardından yaptığı basın toplantısında pandemide gelinen son noktaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, vaka ve vefat sayılarının son 1.5 yılın en düşük düzeyine gerilediğini belirterek şunları söyledi: "Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını hâlâ gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel korucuyu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz artık, aşımız ve ilacımız var. Vaka sayımız dün itibarıyla 3 bin 200'e kadar düşmüş durumda."

HASTANE YÜKÜ 4'TE 1'E İNDİ
Koca, "Bu dönemde giderek salgının gündemimizden çıktığını ve 20'nin üzerine ilimizde Kovid yoğun bakım yataklarında artık hastanın olmadığını, sıfır hastanın olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönem artık, kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz. Omicron öncesine göre hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te bire inmiş durumda" ifadelerini kullandı. Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

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Koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı geldi
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