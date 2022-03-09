Koronavirüsün çoğalmasını durduruyor! Tedavi rehberine eklenmeli...

POTANSİYEL MOLEKÜL

5.81 etki faktörü ile dünyanın Farmakoloji alanında dünyanın en çok alıntı yapılan bilimsel dergilerinden olan Frontiers in Pharmacology de yer alan bilimsel bir makalede İsoquercetin molekülünün Covid-19'un tedavisinde potansiyel bir molekül olduğuna dikkat çekildi.

Kanada Montreal Klinik Araştırma Enstitüsü'nden Michel Cheretien ve Majambu Mbikay imzasıyla yayınlanan makalede Covid-19 enfeksiyonunun hava yolu epitel hücrelerinin enfeksiyonu yoluyla başladığına dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Virüsün girişi, viral zarfın S glikoproteininin hücrelerin yüzeyindeki anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'ye (ACE2) bağlanmasını takip eder. Bağlanma ve füzyon, proprotein konvertaz furin, transmembran proteaz serin 2 öncüsü (TMPRSS2) ve ayrıca endo/lizozomal sistein proteaz katepsinler L (CatL) gibi konakçı hücre yüzeyi proteazları tarafından kolaylaştırılır. Endositozdan sonra, virüs endozomlarda kaplanmaz ve RNA'sı, virüsün replikasyonu ve çoğalması için gerekli proteinlere ( örn .), hava yolu epitelinde hasara neden olur ve solunum sıkıntısına neden olur.Koronavirüs devamında kan dolaşımına salınır, buradan karaciğer, bağırsak, böbrek, kalp ve beyin dahil olmak üzere ACE2 reseptörünü eksprese eden tüm organları enfekte ederler"