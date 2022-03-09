Koronavirüsün çoğalmasını durduruyor! Tedavi rehberine eklenmeli...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, korunmada ve tedavide etkinliği pek çok klinik çalışma ile ispatlanmış kuersetin molekülünün emilimi 5 kat, biyoyararlanımı da 18 kat artırılmış formu olan isoquercetin molekülü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Savaşçı, İsoquercetin korona virüslerin hücreye girişini ve çoğalmasını durdurduğuna, pıhtılaşma ve aşırı immün yanıtı dengelediği ve ilaç adayı birçok molekül arasında fizyolojik dozlarda en güçlü etkiye sahip moleküllerden biri olduğuna dikkat çekti.
POTANSİYEL MOLEKÜL
5.81 etki faktörü ile dünyanın Farmakoloji alanında dünyanın en çok alıntı yapılan bilimsel dergilerinden olan Frontiers in Pharmacology de yer alan bilimsel bir makalede İsoquercetin molekülünün Covid-19'un tedavisinde potansiyel bir molekül olduğuna dikkat çekildi.
Kanada Montreal Klinik Araştırma Enstitüsü'nden Michel Cheretien ve Majambu Mbikay imzasıyla yayınlanan makalede Covid-19 enfeksiyonunun hava yolu epitel hücrelerinin enfeksiyonu yoluyla başladığına dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Virüsün girişi, viral zarfın S glikoproteininin hücrelerin yüzeyindeki anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'ye (ACE2) bağlanmasını takip eder. Bağlanma ve füzyon, proprotein konvertaz furin, transmembran proteaz serin 2 öncüsü (TMPRSS2) ve ayrıca endo/lizozomal sistein proteaz katepsinler L (CatL) gibi konakçı hücre yüzeyi proteazları tarafından kolaylaştırılır. Endositozdan sonra, virüs endozomlarda kaplanmaz ve RNA'sı, virüsün replikasyonu ve çoğalması için gerekli proteinlere ( örn .), hava yolu epitelinde hasara neden olur ve solunum sıkıntısına neden olur.Koronavirüs devamında kan dolaşımına salınır, buradan karaciğer, bağırsak, böbrek, kalp ve beyin dahil olmak üzere ACE2 reseptörünü eksprese eden tüm organları enfekte ederler"
İSOQUERCETİN'İN KORUYUCU VE İYİLEŞTİRİCİ ROLÜ
Isoquercetin molekülünün SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı koymak ve Covid-19'un patolojik seyrini durdurmak için çeşitli hedefler üzerinde hareket ettiğine dikkat çekilen makalede Covid-19'un en zararlı etkilerinden oksidatif stres, hiperaktif inflamasyon ve pıhtılaşma bozuklukları üzerine isoquercetin'in koruyucu ve iyileştirici rolüne dikkat çekildi.
Yayınla alakalı konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, İsoquercetin molekülünün SARS‐CoV‐2 replikasyonuna (virüsün çoğalmasına) müdahale etme yeteneği olduğuna dikkat çekerek henüz hasta olmamış yüksek riskli popülasyonlarda profilaksi amaçlı, hem de hastalarda yardımcı molekül olarak kullanılmasının yararlılığının deneysel ve klinik çalışmalarla gösterildiğini söyledi.
TEDAVİ REHBERİNE EKLENMELİ
Savaşçı, İsoquercetin korona virüslerin hücreye girişini ve çoğalmasını durdurduğuna, pıhtılaşma ve aşırı immün yanıtı dengelediği ve ilaç adayı birçok molekül arasında fizyolojik dozlarda en güçlü etkiye sahip moleküllerden biri olduğuna dikkat çekerek tedavi rehberlerinde yer alması gerektiğini söyledi.