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Giriş Tarihi: 27.1.2024 23:38 Son Güncelleme: 28.1.2024 00:02

Koruma polisleri kaza yaptı: 1 şehit, 2 ağır yaralı

TEM Otoyolu'nun Sakarya kesiminde koruma polislerinin bulunduğu otomobil TIR'a çarptı. Kazada Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 1 polis şehit oldu. 2 polis ağır yaralandı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Koruma polisleri kaza yaptı: 1 şehit, 2 ağır yaralı

TEM Otoyolu'nun Hendek kesimi Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 3 polis memuru ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, 112 ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polislerden ikisi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan polis memurlarından 1'i şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Koruma polisleri kaza yaptı: 1 şehit, 2 ağır yaralı
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