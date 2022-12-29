Korumalığını yaptığı gece kulübünde can verdi

Ataşehir'de bulunan bir gece kulübünde 5 Haziran tarihinde yaşanan olayda silahlar konuşmuş, gece kulübüne girmek isteyen Murat Dinler ve Dinleri'i içeri almak istemeyen kulübün koruması Emre Yılmaz arasında tartışma çıkmıştı. Arbedenin ardından gece kulübüne girmeyi başaran Dinler, işletme sahibi olan Nizamettin Özlü'nün yanına giderek 'Beni nasıl içeri almazsınız' diyerek silah çekmiş, Emre Yılmaz ise Dinler'e peş peşe ateş etmişti. Olay sonrası Murat Dinler hayatını kaybederken, Emre Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KORUDUĞU GECE KLÜBÜNDE CAN VERDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Ataşehir'de bulunan gece kulübünün koruma işlerini daha önceden Murat Dinler'in yaptığı ve olay günü arkadaşları ile birlikte kulübe geldiği anlatıldı. Murat Dinler'in arkadaşları ile birlikte kulübe girerken kapının açılmamasından dolayı arbede çıktığı, Murat Dinler'in ise "Bize nasıl kapıyı açmazsınız. Siz bizi tanımıyor musunuz?" diyerek küfretmeye başladığı kaydedildi.

HAVADAKİ MERMİLER BİR CAN ALDI

Daha sonrasında Dinler'in Muhammed Adalı'ya tokat attığı, kulüp kapısının orada da havaya iki el ateş ettiği belirtilen iddianamede alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan Murat Dinler'in mekan sahibi Nizamettin Özlü'nün başına silah dayadığı esnada içerden gelen Emrah Yılmaz ateş etmeye başladığı, yaşanan arbede sonrasında Murat Dinler ve Emrah Yılmaz karşılıklı olarak ateş ettiği, silahlı kavga sonrasında Murat Dinler'in olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

"MÜDAHALE ETMESEYDİM O BİZİ ÖLDÜRECEKTİ"

Murat Dinler'in Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde vücudunda 7 adet mermi girişinin olduğu tespit edilirken şüpheli Emrah Yılmaz'ın ifadesine "Mekanı yaklaşık 1 ay önce devraldık. Birinin silahla mekanı girmeye çalıştığını duyduk. Amacımız olayları yatıştırmaktı. Murat Dinler ortağım Nizamettin Özlü'nün kafasına silah dayadığını gördüm. Bende öldüreceğini düşünerek silahımı çıkardım ve ateş ettim. Sonrasında Murat ile karşılıklı birbirimize ateş ettik. Murat benim kalbime ateş etti ama koluma geldi. Ben müdahale etmeseydim Murat Nizamettin'i öldürücekti. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği kaydedildi.

21 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianame şüpheli Emrah Yılmaz hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler ile ilgili kanundan ise 3 yıla kadar cezalandırılması istendi.