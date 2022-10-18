Koruyucu ailenin baktığı çocuk yangında hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir binanın 4'üncü katında koruyucu bir ailenin baktığı ileri sürülen 3 yaşındaki Barış Can isimli çocuk iddiaya göre evde bir süreliğine tek başına bırakıldı. Evde yalnız kalan çocuğun oturduğu çekyatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ve daireye giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, Barış Can hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi araştırılırken küçük çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.