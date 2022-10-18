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Giriş Tarihi: 18.10.2022

Koruyucu ailenin baktığı çocuk yangında hayatını kaybetti

AYHAN FİDAN
Koruyucu ailenin baktığı çocuk yangında hayatını kaybetti
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir binanın 4'üncü katında koruyucu bir ailenin baktığı ileri sürülen 3 yaşındaki Barış Can isimli çocuk iddiaya göre evde bir süreliğine tek başına bırakıldı. Evde yalnız kalan çocuğun oturduğu çekyatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ve daireye giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, Barış Can hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi araştırılırken küçük çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

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Koruyucu ailenin baktığı çocuk yangında hayatını kaybetti
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