Köseoğlu’ndan Viranşehir belediyesine ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve Belediye Meclis üyeleri de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Salih Ekinci, Sinevizyon eşliğinde AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu'na ilçede yapılan ve yapılacak projeleri anlattı.

Başkan yardımcısı Köseoğlu ise Viranşehir'de yapılan başarılı çalışmalardan dolayı, Belediye Başkanı Salih Ekinci'yi tebrik etti.

Şanlıurfa'ya çok önem verdiklerini, gözlerinin ve gönüllerinin Şanlıurfa'nın üzerinde olduğunu belirten Köseoğlu, Siyasettin yerelden başladığını ve partilerinin de bir yerel yönetimler hareket olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında gerçekleşecek olan 2023 Genel seçimlerinin önemine dikkat çeken Köseoğlu, 2024 yerel seçimlerin yolu 2023 seçimlerinden geçtiğini belirterek, hem genelde, hem yerel de güçlü olmaları için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

2023'te Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesi için güçlü bir lidere ihtiyacı var diyen Köseoğlu, bu liderin de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu söyledi.

Köseoğlu, böyle güçlü bir lidere sadece Türkiye'nin değil mazlum coğrafyaların da ihtiyacı olduğunu kaydetti.

2022 yılını çok iyi değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Köseoğlu, birlik ve beraberlik ruhuyla tüm teşkilatları ve belediye meclis üyelerini sahaya davet etti.

Yapılan konuşmaların ardından Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu'na kadınların giydiği yöresel ceket ve şal hediye etti.

Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ve beraberindeki heyet, ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdikten sonra Şanlıurfa'ya hareket etti.