Kötü beslenme erken ergenliğe neden oluyor

Son dönemde özellikle kız çocuklarında 8 yaş öncesi erken ergenlik vakalarında artış gözlemleniyor. 6 yaş civarında başlayan ve giderek artan erken ergenlik vakalarının 20 cm'ye varan boy kısalığı gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği, yetişkinlikte ise kanser riskini artırabileceği belirtiliyor. Biruni Üniversite Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü'nden Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, 6 yaşından önce başlayan ergenliğin 20 cm'ye kadar boy kısalığına yol açabileceği ve meme kanseri gibi hastalıklar için risk faktörü oluşturduğu uyarısında bulundu. Özgen, "Beslenme alışkanlığımız değişti. Kilo beyni uyarıp ergenliğin erken başlamasına neden oluyor" dedi.