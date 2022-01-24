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Giriş Tarihi: 25.1.2022

Kovid-19 olan babası yerine işe gitti, öldürüldü

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Kovid-19 olan babası yerine işe gitti, öldürüldü
BATMAN'IN Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde petrol istasyonuna giren hırsızlar, Kovid-19 hastası olan babasının yerine o gece işe giden 15 yaşındaki Ahmet Eren'i silahla vurarak öldürdü. Olay, Beşiri ilçesinin İkiköprü beldesinde önceki gece saat 03.30 sularında bir petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Eren'in babası Kovid-19 hastasıydı ve evde karantinadaydı. Bir çalışanın da hasta olması ve eleman eksikliği yaşandığı, Ahmet Eren'in ise babası yerine işe gittiği ortaya çıktı. Maskeli hırsızlar, işyerine girdiklerinde Ahmet Eren kendilerine direndi. Hırsızlar Eren'i başından ve göğsünden silahla vurdu. İki çalışanı da olay yerinde bağlayan hırsızlar, kasada bulunan paraları ve bilgisayarları alarak kayıplara karıştı. İplerinden kurtulan bir işyeri çalışanı, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ahmet Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kovid-19 olan babası yerine işe gitti, öldürüldü
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