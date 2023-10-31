Haberler Yaşam Haberleri Kovid-19 testi yaptırmayan işçi davayı kazandı
Giriş Tarihi: 1.11.2023

Kovid-19 testi yaptırmayan işçi davayı kazandı

Kovid-19 testi yaptırmayan işçi davayı kazandı
Pandemide Kovid-19 aşısı olmadığı için haftada 2 kere PCR testi yaptırmadığı gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarılan Kazım Uzun'un firmaya açtığı tazminat davasını kabul eden mahkeme, çalışanın davranışını Anayasa'ya uygun buldu. İstanbul'da özel bir firmada çalışan Kazım Uzun, pandemi sürecinde Kovid-19 aşısı olmayı kabul etmezken işyerinin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi kapsamında haftada 2 kez istediği PCR testini de yaptırmadı. Firma, Uzun'un iş sözleşmesini 26 Ağustos 2021'de "derhal fesih" yoluyla iptal etti. Uzun'un alacaklarının faiziyle geri ödenmesi talebiyle işyerine açtığı dava, İstanbul 11. İş Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın 14 Haziran 2022'de görülen karar duruşmasında, Uzun haklı bulundu. Testi yaptırmanın kişinin kendi rızasına kaldığı, yine bunun tıbbi zorunluluk olacağına yönelik herhangi bir rapor ve belge olmadığını kaydeden mahkeme, davacının PCR testi yaptırmaması karşısında yapılan feshin haklı nedene dayanmayacağını belirterek, firmanın 21 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararın yerinde olduğuna hükmetti. AA

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Kovid-19 testi yaptırmayan işçi davayı kazandı
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