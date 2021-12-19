Haberler Yaşam Haberleri Kovid-19 vakalarının arttığı Trakya’da Edirne ilk sırada
Giriş Tarihi: 19.12.2021

Kovid-19 vakalarının arttığı Trakya’da Edirne ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid- 19 vaka sayılarını açıkladı. Trakya'da yeni tip koronavirüs vaka sayıları arttı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk, Tekirdağ üçüncü, Kırklareli altıncı sırada yer aldı. Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 278.59 iken söz konusu tarihlerde 311.95'e yükseldi. Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre yükseldi. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 456.13 iken son verilerde 467.74 olarak açıklandı. Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 336.43 iken 358.63'e yükseldi.

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Kovid-19 vakalarının arttığı Trakya’da Edirne ilk sırada
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