Haberler Yaşam Haberleri Kovid-19’a yakalanan ve beyinde apse oluşan iki kız çocuğu KTÜ’de sağlığına kavuştu
Giriş Tarihi: 5.12.2021 14:58 Son Güncelleme: 5.12.2021 15:00

Kovid-19’a yakalanan ve beyinde apse oluşan iki kız çocuğu KTÜ’de sağlığına kavuştu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kovid-19’a yakalanan ve beyinde apse oluşan iki kız çocuğu KTÜ’de sağlığına kavuştu

Kovid-19 tedavisi için Rize ve Erzincan’dan KTÜ Farabi Hastanesine gelen iki kız çocuğuna yapılan tetkiklerde beyinde apse oluştuğu tespit edildi. Tedavi altına iki kız çocuğundan birinde felç durumu diğerinde ise görme problemi yapılan tedavi ile giderildi.

Pandemi döneminde Kovid-19 hastalığının aşılama, poliklinik muayene, servis ve yoğun bakım tedavileri olmak üzere tüm süreçlerde gayet başarılı bir çizgi çizen KTÜ Farabi Hastanesi'nde yeni bir başarıya daha imza atıldı. Rize'den 13 yaşındaki A.K. ve Erzincan'dan 16 yaşındaki J.A. isimli iki kız çocuğu korona virüs tedavileri için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine sevk edildi. Hastanede tetkikleri yapılan iki kız çocuğunun beyninde apse oluştuğu tespit edildi. Birinde felç durumu diğerinde ise görme problemi tespit edilen kız çocukları başarılı geçen operasyonun ardından tekrar sağlığına kavuştu.

Kız çocuklarına yapılan tedavi ile ilgili bilgiler veren KTÜ Farabi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, Kovid-19 hastalığının seyri sırasında çocuklarda ağır bakteriyel enfeksiyonlar oluşabildiğini belirterek, "Son iki yıldır Kovid-19 pandemisini yaşamaktayız. Her ne kadar bu süreçten çocukların daha az etkilendiği bilinse de Kovid-19 hastalığının seyri sırasında çocuklar ağır bakteriyel enfeksiyonlar geçirebiliyor. KTÜ Farabi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne Erzincan ve Rize'den 16 ve 13 yaşında iki kız çocuğu hasta kabul ettik. 16 yaşındaki J.A. ismindeki hastamızın gözünde kızarıklık şikâyeti ile doktora başvurduğu ve izleminde sara nöbeti geçirdiği öğrenildi. 13 yaşındaki A.K. ise gözünde kızarıklık ve takip eden günlerde sağ kol ve bacağında felç görülmesi üzerine hastanemize sevk edildi. İki hastamız da Kovid-19 enfeksiyonu geçirmekteydi. Yaptığımız tetkiklerde, hastalarımızın beyninin içinde apse olduğu tespit edildi" dedi.

"HASTALARIMIZI TABURCU ETMEYE HAZIRLANIYORUZ"

Kız çocuklarına yapılan operasyon ardından apselerin boşaltıldığını dile getiren Aydın, "Her iki hastamız da Beyin Cerrahisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yazar hocamız ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Operasyon sayesinde apseleri boşaltıldı. Hastalar, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'ne yatırılarak damardan antibiyotik tedavileri başlandı. Hastaların serviste takibi sürecinde tekrarlayan ameliyatlar geçirmeleri gerekti ve bu ameliyatları yapıldı. Tedavileri süresince kritik ve zor günler yaşayan 13 yaşındaki A.K.'nın felç durumu, 16 yaşındaki J.A.'nın görme problemi giderildi. Halen tedavilerinin ikinci ayı içinde olan hastalarımızı taburcu etmeye hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"KOVİD-19 HASTALIĞINDAN KORUNMAK MÜMKÜN"

Çocukların Kovid-19 hastalığında, 'hafif seyreden grup' olarak algılanması durumunun, önlemlere dikkat konusunda gevşemeye yol açtığını belirten Doç. Dr. Aydın ise, "Kovid-19 hastalığından korunmak mümkün. Maske ve mesafenin yanında, ülkemizde 12 yaşından büyük çocuklarda aşı şansı mevcut. Bu yaş grubundaki çocukların da aşılanarak hem Kovid-19 hastalığından hem de Kovid-19 hastalığının neden olabileceği diğer ağır hastalıklardan korunmak mümkün" ifadelerini kullandı.

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Kovid-19’a yakalanan ve beyinde apse oluşan iki kız çocuğu KTÜ’de sağlığına kavuştu
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