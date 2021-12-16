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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Kovid-19’da 18 bin 100 yeni vaka, 167 vefat

Kovid-19’da 18 bin 100 yeni vaka, 167 vefat
Türkiye'de dün yapılan 354 bin 3 Kovid-19 testinin 18 bin 100'ü pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 664 oldu. 18 yaş üstü nüfusta 2. doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.28, 1. doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.20 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "2020 Mart'ına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok. Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Kovid-19'a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı." ANKARA

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Kovid-19’da 18 bin 100 yeni vaka, 167 vefat
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