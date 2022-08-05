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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Kovid-19’da alevler henüz sönmedi

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Kovid-19’da alevler henüz sönmedi
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ile Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, vakalardaki artışa dikkat çekerek, "Süreci yangına benzetiyorum. Alevler devam ediyor, kor oldu. İçin için yanıyor. Yeni varyantlar daha kolay bulaşıyor. Japonya'da haftada 1 milyon, Almanya'da günde 120 bin pozitif var. Büyük bir yangın vardı. Alevler ortadan kalkınca söndü zannediliyor ama öyle değil. Soğutma çalışmalarına ihtiyaç var" dedi. Kişisel tedbirlere devam edilmesi gerektiğini belirten Ünal, "Aşılamayı artırmamız gerekiyor. Eylül-ekim gibi sayılar daha da artabilir. Solunum yolu enfeksiyonuyla influenza da gelecek. Aşısızlarda, altta yatan ciddi hastalığı olanlarda ölüm oluyor. Gençler de gençliklerine güvenmesinler. Hastaneye yatmasa da işgücü kaybı yaşarlar" diye konuştu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Sema Turan da "Son günlerde yoğun bakımlarda yatış gözlemliyoruz. Hatırlatma dozlarının mutlaka olunması gerekiyor" dedi.

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Kovid-19’da alevler henüz sönmedi
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