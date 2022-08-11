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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Kovid-19’da yeni varyant: Rus Deltakronu

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Kovid-19’da yeni varyant: Rus Deltakronu
Dünyanın dört bir yanında Kovid-19 vakaları artarken, Rusya'dan yeni bir varyant haberi geldi. Rusya'da 23 bin 711 vaka ile mart ayından beri Kovid-19'da en yüksek seviye görüldü. Ülkede ayrıca "sadece Rusya'da olan" yeni bir varyant saptandı. St. Petersburg'da yapılan araştırmalar diğer ülkelerde görülmeyen yeni bir koronavirüs varyantının yayılmakta olduğunu gösterdi. Araştırmacılar yeni varyantın Omicron ve Delta varyantlarının melezi olduğu görüşünde. Bu nedenle "Rus Deltakronu" olarak adlandırılan varyantın ilk kez temmuz başlarında St. Petersburg'da gözlendiği bildiriliyor. Rus Deltakronu'nun önceki varyantlara kıyasla daha tehlikeli olup olmadığı ise henüz belirsiz.

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Kovid-19’da yeni varyant: Rus Deltakronu
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