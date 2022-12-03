Kovid-19’la 2 yıl süren yaşam mücadelesını kaybetti

Denizli'de hastalarını sağlığına kavuşturmaya çalışırken Kovid-19'a yakalanan ve yaklaşık 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki Prof. Dr. Sibel Pekcan hayata veda etti. Görev yaptığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde geçen yıl ocak ayında Kovid-19'a yakalanan Pekcan, tedavisi kapsamında bir süre sonra İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada akciğer nakli olmasına rağmen durumu kötüleşen Pekcan, yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından Denizli'ye getirilen Pekcan'ın cenazesi, Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.Pekcan'ın oğlu Doğuşcan Özkurt, annesinin çok mücadele etmesine rağmen Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi. Özkurt, annesini kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "Kelimenin düğümlendiği yer, insan çok fazla bir şey söyleyemiyor. Annem kendi alanında olan bir hastalığa yenildi. Çok mücadele etti ama yenildi. Annem çok iyi bir insandı, hastalarıyla ilişkileri de oldukça iyiydi" diye konuştu. Prof. Dr. Pekcan, 2021'de yoğun bakımda tedavi gördüğü dönemde, hastalığı öncesi pandemide gösterdiği mücadele dolayısıyla 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Pamukkale Üniversitesi tarafından yılın doktoru seçilmişti.