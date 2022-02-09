Kovid’e karşı bağışıklık sistemini öğrenmek için 7 test

Koronavirüsile mücadele tüm hızıyla devam ederken aşı, maske, mesafe ve hijyenle birlikte güçlü bağışıklık sisteminin virüsten korunmada çok büyük önem taşıdığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, "Aşılarımızın eksiksiz olması, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak, maskeyi doğru takmak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek çok önemli. Tüm bunlarla birlikte Kovid-19'dan korunmada olmazsa olmazlardan biri de bağışıklık sistemimizin güçlü olması. Özellikle bağışıklık sisteminin zayıfladığı kışları sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli/kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendirmede kilit rol oynuyor" dedi. Peki bağışıklık sistemimizin güçlü olup olmadığını hangi sinyallerle anlayabiliriz? Dr. Murrja bu sinyallerin, 7 soruluk testle anlaşılacağını kaydetti: 1- Çok sık soğuk algınlığınız oluyor mu? 2- Çok fazla bağırsak problemleriniz var mı? 3- Yaralarınız yavaş mı iyileşiyor? 4- Stres seviyeniz hep yüksek mi? 5- Enfeksiyonlara sık maruz kalıyor musunuz? 6- Kendinizi devamlı yorgun hissediyor musunuz? 7- Bağışıklığı düşüren ek hastalığınız var mı?