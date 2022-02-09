Haberler Yaşam Haberleri Kovid’e karşı bağışıklık sistemini öğrenmek için 7 test
Giriş Tarihi: 10.2.2022

Kovid’e karşı bağışıklık sistemini öğrenmek için 7 test

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kovid’e karşı bağışıklık sistemini öğrenmek için 7 test
Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ederken aşı, maske, mesafe ve hijyenle birlikte güçlü bağışıklık sisteminin virüsten korunmada çok büyük önem taşıdığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, "Aşılarımızın eksiksiz olması, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak, maskeyi doğru takmak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek çok önemli. Tüm bunlarla birlikte Kovid-19'dan korunmada olmazsa olmazlardan biri de bağışıklık sistemimizin güçlü olması. Özellikle bağışıklık sisteminin zayıfladığı kışları sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli/kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendirmede kilit rol oynuyor" dedi. Peki bağışıklık sistemimizin güçlü olup olmadığını hangi sinyallerle anlayabiliriz? Dr. Murrja bu sinyallerin, 7 soruluk testle anlaşılacağını kaydetti:
1- Çok sık soğuk algınlığınız oluyor mu?
2- Çok fazla bağırsak problemleriniz var mı?
3- Yaralarınız yavaş mı iyileşiyor?
4- Stres seviyeniz hep yüksek mi?
5- Enfeksiyonlara sık maruz kalıyor musunuz?
6- Kendinizi devamlı yorgun hissediyor musunuz?
7- Bağışıklığı düşüren ek hastalığınız var mı?

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sosyal medyadan Alevilere küfür ve hakaret eden Yakup Tilki, tutuklandı
Polislerle ilgili önemli değişiklik! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacaklar!
Kızını boğarak öldüren anne mahkemede tüm detayları anlattı: Poşeti ağzına bastırdım
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine haddini aştı! Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı
Son dakika: EGM'den Halil Falyalı cinayetiyle ilgili açıklama! 3 şüpheli gözaltına alındı
EYT YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ:EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar 9 Şubat bugün!
Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve detayları belli oldu! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
Son dakika: Bakan Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Meteoroloji saat verip uyardı, birçok bölgede kar ve kuvvetli yağış etkili olacak!
Binlerce kişi hastaneye başvurdu !Sağlık Bakanlığı ekip kurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid’e karşı bağışıklık sistemini öğrenmek için 7 test
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA