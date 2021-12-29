Haberler Yaşam Haberleri Kovid’i koklayarak bulan Mohikan
Giriş Tarihi: 30.12.2021

Kovid’i koklayarak bulan Mohikan

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kovid’i koklayarak bulan Mohikan
YETİŞTİRDİĞİ köpeklerle yurt içinde ve dışında birçok ödül kazanan eğitmen Uğur Kurşun, Malinois cinsi köpeği Mohikan'la Kovid-19'la mücadele için çalışıyor. Kurşun, "Örnekler üzerinde yaptığımız koklayarak tespit çalışmalarında Mohikan yüzde 99.8'lik bir doğruluk oranı yakaladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Tıbbi Uyarı ve Rehabilitasyon Köpekleri Servisi kurulması için çalışmalarımıza başladık. Şu an Kafkas Üniversitesi'nde arkadaşlarımız ciddi destekler sağlıyor. Başarılı olabilirsek Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı ilk ve tek servisi kuracağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dolardaki hareketliliği değerlendirdi: Her şey kontrol altında
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu vefat etmişti! İzzet Altınmeşe oğlunun vefatından sonra ilk defa konuştu!
SON DAKİKA | Altın için yeni karar Resmi Gazete'de! Altın hesapları için Merkez Bankası harekete geçti
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Tedbirlerde değişiklik olmayacak
Abdürrahim Albayrak'ın beğendiği paylaşım Galatasaray'da olay yarattı! "İki yakanız bir araya gelmez..."
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı! İşte Erkan Petekkaya’nın son durumu
HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’a soruşturma
Son dakika: 29 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid’i koklayarak bulan Mohikan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA