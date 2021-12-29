Kovid’i koklayarak bulan Mohikan

YETİŞTİRDİĞİ köpeklerle yurt içinde ve dışında birçok ödül kazanan eğitmen Uğur Kurşun, Malinois cinsi köpeği Mohikan'la Kovid-19'la mücadele için çalışıyor. Kurşun, "Örnekler üzerinde yaptığımız koklayarak tespit çalışmalarında Mohikan yüzde 99.8'lik bir doğruluk oranı yakaladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Tıbbi Uyarı ve Rehabilitasyon Köpekleri Servisi kurulması için çalışmalarımıza başladık. Şu an Kafkas Üniversitesi'nde arkadaşlarımız ciddi destekler sağlıyor. Başarılı olabilirsek Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı ilk ve tek servisi kuracağız" dedi.