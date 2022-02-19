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Giriş Tarihi: 20.2.2022

Köy çocukları ilk kez pizza yedi

MURAT YILDIRIM
Köy çocukları ilk kez pizza yedi
Muş'ta 4 yıl önce sosyal medya üzerinde kurulan ve hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenen 'Elden Ele Mutluluk' grubu üyeleri, kent merkezinden 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyonga köyünden 30 çocuğa kışlık bot ve sıcak pizza dağıttı. Köy sakinlerinden Eyüp Umur'un evinde toplanan çocuklar hediyelerini almanın yanı sıra ilk defa pizza yemenin mutluluğunu yaşadı. Bugüne kadar yaklaşık 30 bin çocuğa ulaşarak giyim yardımında bulunduklarını söyleyen ekip başkanı Ömer Varlık, "İhtiyaç sahibi çocukların çeşitli hediyelerle gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz" dedi. Köy sakinlerinden Eyüp Umur ise, "Hayırsever gençler ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve sıcak pizza dağıttı. Birçok çocuğumuz ilk defa pizza yedi ve bot giydi. Çocuklarımıza bir bayram havası yaşattılar. Bu nedenle hayırsever gençlerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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Köy çocukları ilk kez pizza yedi
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