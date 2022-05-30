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Giriş Tarihi: 30.5.2022 15:17 Son Güncelleme: 30.5.2022 15:35

Köy içinde saklandılar jandarmaya yakalandılar

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Köy içinde saklandılar jandarmaya yakalandılar

Jandarma kontrol noktasında geçmek için Çamlıçatak köyünde araç içerisinde bekleyen iki insan kaçakçısı ve 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen jandarmanın dikkati sayesinde yakalandılar.

Jandarma şüphe üzerinde köy içerisinde bekleyen bir aracı takibe aldı yapılan aramalar sonunda insan kaçakçısı olduğu tespit edilen Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı iki şahısla birlikte iki Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni gözaltına aldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen göçmenler buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, düzensiz göçmenleri kaçırmaya çalışan şüpheliler M.Ç. ve L.B. isimli şahıslar ise gözaltına alınarak Ardahan Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

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Köy içinde saklandılar jandarmaya yakalandılar
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