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Giriş Tarihi: 25.6.2022 00:15

Köy korucuları arasındaki tartışma kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı

İHA
Köy korucuları arasındaki tartışma kanlı bitti: 2’si ağır 5 yaralı

Siirt'te köy korucuları arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, güvenlik güçlerinin köy ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Düğüncüler köyünde iddiaya göre, güvenlik köy korucuları arasında henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı.

2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Olayın büyümesi üzerine bir güvenlik köy korucusu 5 görev arkadaşını uzun namlulu silahla taradı. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra helikopterle 3. Komando Tugayına, oradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin köy ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

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Köy korucuları arasındaki tartışma kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı
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