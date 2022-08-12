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Giriş Tarihi: 12.8.2022 16:57 Son Güncelleme: 12.8.2022 17:41

Köy okulları yaşam merkezi oluyor

Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan çalışma kapsamında, Kırıkkale'de kapatılan köy okulları yaşam merkezi oluyor.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Köy okulları yaşam merkezi oluyor

Balışeyh ilçesi Beyobası köyünde oluşturulan "Köy Yaşam Merkezi"nde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının son bir yıldır birbirinden güzel çok önemli projelere imza attığını söyledi.

Bu projelerden birisinin de kapatılan köy okullarının yaşam merkezi haline getirilmesi olduğuna dikkati çeken Telefoncu, "Bu anlamda tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kırıkkale'de kapatılan 10 köy okulumuz tadilattan geçiriliyor ve yaşam merkezi haline getiriliyor. Bu kapsamda bakanlığımız ve bakanımız kaynak konusunda sonuna kadar destek veriyor." diye konuştu.

Telefoncu, yaşam merkezlerinde çocuklar için ana sınıfları, okuma odaları, bilim ve zeka oyunları atölyesi, normal sınıflar ile bazı okullarda havuz da bulunduğunu dile getirdi.

Büyükler için de halk eğitim kursları ve köy anı odalarının bulunduğunu anlatan Telefoncu, şöyle konuştu:

"Anı odalarında köyün geçmişten günümüze büyüklerinin, daha önce görev yapmış öğretmenlerin, müdürlerin ve köyün kültürel eşyalarının olduğu güzel bir oda düzenledik. Yine ihtiyar heyetinin toplantı yapacağı odaları bile yeniden dizayn ediyoruz. İhtiyar heyeti burada toplantı yapabilecek, köyün imamı Kur'an kursu açabilecek. Köylerimize yakın yerlerde mevsimlik işçilerin çocukları var. O çocuklarımızı da servisle yaşam merkezlerine getireceğiz ve eğitimlerini vereceğiz. Artık kapatılan köy okullarımızın kapılarına kilit vurulsun istemiyoruz."

Telefoncu, desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve bakanlık yetkililerini çok teşekkür ederek, ildeki köy yaşam merkezlerinin Bakan Özer'in katılımıyla açılacağını belirtti.

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