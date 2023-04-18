Köy sevdası bütün birikimine mal oldu

Kıbrıs'ta yaşayan Bilal Nergis (60), Adana'nın Feke ilçesinde bulunan köyüne geri dönüp orada yaşamak istedi. Ancak 3 çocuk babası Nergis, eşini köye dönmeye ikna edemedi. Tek başına köyüne geri dönen Bilal Nergis, sosyal medya üzerinden Türkmenistan'da yaşadı ileri sürülen bir kadınla tanışıp arkadaş oldu. Kendisini M.E. (40) olarak tanıtan kadın Bilal Nergis'e, "Ben köy hayatını seviyorum. Köyde odun sobası yakıyorum. Sırtımda odun taşıyorum" dedi. M.E.'nin bu sözlerine kanan Nergis kadınla evlenmeye kalktı. Nergis, gönlünü kaptırdığı kadını Adana'ya getirmek için 2 tarla sattı, bankadan kredi çekti, tefecilerden borç adlı. 24 seferde toplam 520 bin lira dolandırıcıya para kaptıran yaşlı adam, "Bana 'Ben köy hayatını seviyorum. Köyde odun sobası yakıyorum. Sırtımda odun taşıyorum dedi. Bende buna inandım. Böyle deyince kanımıza girdi. Çok pişman oldum. Rezil oldum" dedi.

BENİ BURADAN KURTAR

Kıbrıs'ta yaşayan uzun yıllar inşaatlarda çalıştıktan sonra emekli olan 3 çocuk babası Bilal Nergis, Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi'ndeki köy evine dönmek istedi. Yaşlı adam, eşini ikna edemeyince tek başına köy evine döndü. Nergis, 1 ay önce sosyal medyada üzerinden Türkmenistan'da yaşadığını ve yardıma muhtaç olduğunu belirterek kendisini M.E. olarak tanıtan bir kadınla tanıştı. Bir süre kadınla sohbet eden Nergis kadının, 'Kaldığım baraka hep su alıyor. Beni buradan kurtar. Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, soba yakarım. Seninle evlenirim' sözlerine kanıp evlenmeye kalktı.

TARLA SATTI, BANKA VE TEFECİDEN PARA ALDI

Yaşlı adam, Türkmenistan'da olduğu öne sürülen kadına Türkiye'ye gelmesi için 1 ay içerisinde farklı dönemlerde 24 seferde toplam 520 bin lira para gönderdi. Kadının her istediği parayı farklı iban adreslerine gönderen adam, bu süreçte Kıbrıs'ta çalışıp biriktirdiği bütün parasını, Feke ilçesindeki 15 dönümlük 2 tarlasını sattı oda yetmeyince bankadan kredi çekip tefeciden para aldı. 1 hafta önce polis bir arkadaşına durumdan bahseden Nergis, arkadaşı sayesinde dolandırıldığını anladı ve Feke Kaymakamlığı'na bağlı Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu.

EŞİM DURUMU ÖĞRENDİ

Kadını sosyal medyada görünce ilk başta çekinerek aradığını söyleyen Nergis, "Kendisinin Türkmenistan'da olduğunu söyledi ama numara Türkiye numarasıydı. Aradığımda yardıma muhtaç olduğunu söyledi. Bende buna acıdım. Ancak sürekli benden para istedi. Bende parayı yolladım. Bu kadının yakalanmasını istiyorum. Paramızı geri almalarını istiyorum. Benden halen para istiyor. 'Ben köy hayatını seviyorum. Köyde odun sobası yakıyorum. Sırtımda odun taşıyorum' dedi. Bende buna inandım. Benim hanım köy evini istemiyor. Böyle deyince kanımıza girdi. Çok pişman oldum. Rezil oldum. Eşim de bunu, para gönderdiğimi öğrendi. Ancak miktarını söylemedim" dedi.