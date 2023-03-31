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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Köyümüze gel Coelho

Simyacı’nın yazarı Paulo Coelho sosyal medyadan Bursalı çoban Necati Değirmenci’nin fotoğrafını paylaştı. Çoban Değirmenci, tanışmak istediği Coelho’yu köyüne davet etti

DHA
Köyümüze gel Coelho
Paulo Coelho'nun klasiklerinden sayılan Simyacı romanı, 1988'de yayınlanıp, eleştirmenler tarafından 'fenomen' olarak nitelendirildi. Coelho, geçen Salı günü, 1996 yılında Türkçe yayımlanan romanı elinde tutan Türk çobanın fotoğrafıyla, 'Bir Türk çoban, Endülüslü bir çoban hakkında bir şeyler okuyor. Yeryüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. SİMYACI' mesajını paylaştı.



Paulo Coelho'nun fotoğrafını paylaştığı Türk çobanın, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Demireli Mahallesi'nde yaşayan Necati Değirmenci (73) olduğu ortaya çıktı. Gezgin Selçuk Tanaydın, Necati Değirmenci'yi, hediye ettiği kitapla çektiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşıp, Coelho'yu etiketledi. Paulo Coelho da fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Coelho'nun paylaşımını gören Değirmenci, mutlu olduğunu söyledi.



60 yıldır çobanlık yaptığını belirten, 5 çocuk ve 13 torun sahibi Necati Değirmenci, "Selçuk, meraya gezmeye gelmişti. Kitabı verip, benim resmimi çekti. Daha sonra internette paylaşmış. Coelho'nun beni paylaştığını haberlerden öğrendim. Kitabı yarıya kadar okudum. Kitabı şu an torunum okuyor. Yazarla tanışmak istiyorum ve onu köyümüze davet ediyorum. Köyümüz çok güzel, Coelho'yu da buraya bekliyoruz" dedi.

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