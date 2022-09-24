KPSS alan sınavı kaç dakika, kaç soru, kaç oturum gibi sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. Sınava az bir süre kaldı ve sınavı saatini unutan adaylar, KPSS alan bilgisi sınavı saat kaçta sorusunu yöneltiyor. KPSS lisans alan sınavı üç oturumdan oluşuyor. Bu sebepler KPSS alan sınavı kaç dakika sorusu da yöneltiliyor. Peki, KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ÖSYM yeni sınav takvim ile detaylar…