KPSS alan sınavı kaç dakika, kaç soru, kaç oturum gibi sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. Sınava az bir süre kaldı ve sınavı saatini unutan adaylar, KPSS alan bilgisi sınavı saat kaçta sorusunu yöneltiyor. KPSS lisans alan sınavı üç oturumdan oluşuyor. Bu sebepler KPSS alan sınavı kaç dakika sorusu da yöneltiliyor. Peki, KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ÖSYM yeni sınav takvim ile detaylar…
KPSS GY-GK VE EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMLARI TAMAMLANDI!
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları, 18 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Şimdi tüm gözler KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavlarında. İşte, 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınav tarihleri...
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI!
24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
KPSS ALAN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
18 Eylül'de uygulanan KPSS Lisans Sınavı sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.
24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih için resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.