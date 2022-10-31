KPSS BRANŞ SIRALAMASI ÖĞREN! 2022 KPSS lisans sınavı branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

KPSS branş sıralaması için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Lisans oturumuna katılım sağlayan kişiler diğer adayların arasındaki başarılarını anlayabilmek için bu sıralamayı merakla bekliyor. Hal böyleyken "2022 KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?" soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM'den henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Peki, KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman belli olur? İşte detaylar.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 KPSS branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans oturumun katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.