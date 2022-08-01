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Giriş Tarihi: 1.8.2022 00:18

KPSS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?

2022 Lisans KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından kısa bir süre sonra KPSS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu noktada merak edilen bir diğer konu, KPSS gözetmen ücreti oldu. Peki, KPSS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar;

KPSS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?

KPSS gözetmen ücreti ne kadar, KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere KPSS sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından kısa bir süre sonra KPSS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, KPSS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?



ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Gözetmen: 210 TL
Yedek Gözetmen: 200 TL
Salon Başkanı: 250 TL



ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin görevli ücretleri, sınav bitiminin ardından çok geçmeden ödenirken, 2022 KPSS'de görevli olacak öğretmenler ücretin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. Bilindiği gibi KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından görevli ücretlerinin 1 hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu bilgiler ışığında KPSS görevli ücretlerinin Ağustos ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor.

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KPSS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?
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