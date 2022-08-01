KPSS gözetmen ücreti ne kadar, KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere KPSS sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından kısa bir süre sonra KPSS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, KPSS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?