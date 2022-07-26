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Giriş Tarihi: 26.7.2022 11:00

KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Lisans KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın lisans aşamasına kısa bir süre kaldı. Temmuz’un son günü düzenlenecek olan lisans sınavı öncesinde katılım gösterecek pek çok aday “KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?” sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde KPSS sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden duyurulmuştu. İşte KPSS sınav giriş belgesi öğrenme sayfası ve lisans süreci bilgileri.

KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Lisans KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

2022 KPSS lisans sınavına az bir zaman kaldı. Genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak olan adaylar giriş yerlerini öğrendiler. Bu kapsamda; Lisans KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı önem kazanırken "KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorusuna da yanıt aranıyor. İşte KPSS lisans sınavı giriş belgesi ile sınav tarihi bilgileri.

KPSS LİSANS SINAVI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra bina ve salonlara aday alınmayacak. 10:15'te başlayacak olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek. 12:25'te sona erecek sınavın ardından 2 saatlik aranın ardından adaylar 14:45'te Eğitim Bilimleri sınavına girecek. 14:30'dan sonra yine bina ve salonlara adaylar alınmayacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADAYLARA ÖSYM'DEN UYARI

Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Lisans KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı
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