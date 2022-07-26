2022 KPSS lisans sınavına az bir zaman kaldı. Genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak olan adaylar giriş yerlerini öğrendiler. Bu kapsamda; Lisans KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı önem kazanırken "KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorusuna da yanıt aranıyor. İşte KPSS lisans sınavı giriş belgesi ile sınav tarihi bilgileri.