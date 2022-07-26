2022 KPSS lisans sınavına az bir zaman kaldı. Genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak olan adaylar giriş yerlerini öğrendiler. Bu kapsamda; Lisans KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı önem kazanırken "KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorusuna da yanıt aranıyor. İşte KPSS lisans sınavı giriş belgesi ile sınav tarihi bilgileri.
KPSS LİSANS SINAVI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra bina ve salonlara aday alınmayacak. 10:15'te başlayacak olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek. 12:25'te sona erecek sınavın ardından 2 saatlik aranın ardından adaylar 14:45'te Eğitim Bilimleri sınavına girecek. 14:30'dan sonra yine bina ve salonlara adaylar alınmayacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.