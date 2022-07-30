KPSS lisans soruları ne zaman yayınlanır? KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür soruları ve cevapları 2022

KPSS lisans soruları ve cevapları için sorgulamalar başladı. Sınavın ardından açıklanacak KPSS soruları ve cevap anahtarı adayların sonuçlarını kontrol edebilmeleri açısından oldukça önemli. 31 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleşen Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı lisans oturumlarının ilk adımı olacak. Peki, KPSS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtlar…