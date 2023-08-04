KPSS maratonunda son gün

Devlet memuru olmak için ter döken adaylar için KPSS maratonu pazar günü yapılacak olan sınavla sona eriyor. ÖSYM, 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları ile 2023 KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı pazar günü yapılacak. ÖABT saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayıp 16.45'te sonra erecek. Konuya ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-KPSS ÖABT'nin 81 ildeki 95 sınav merkezinde yapılacağını belirterek, "452 bin 550 adayın katılımıyla bin 208 binada yapılacak sınav için 20 bin 637 salon kullanılacak. Pazar günü yapılacak sınavlarla birlikte KPSS sürecini tamamlıyoruz. Bu yıl 2 milyonun üzerinde aday Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olacak" dedi.