KPSS ne zaman, hangi tarihte? KPSS başvuru ne zaman, ÖSYM ile 2022 Ortaaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı?

Devlet memuru olma adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında KPSS başvurularını tamamlamak istiyor. ÖSYM tarafından her sene düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili olarak KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap aranıyor. İşte KPSS 2022 başvuru tarihleri ve sınav takvimi