"KPSS ne zaman? KPSS saat kaçta başlayacak/bitecek ve kaç dakika sürecek?" sorularının yanıtları ÖSYM takvimi ile netlik kazanmıştı. Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları olacak şekilde Pazar günü düzenlenecek olan merkezi sınav iki oturumda tamamlanacak. KPSS lisans sınavı hakkında ise ÖSYM'den adaylar için önemli uyarı geldi.
ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI!
Sabah oturumunda (Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavı) adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Öğleden sonra oturumunda ise (Eğitim Bilimleri Sınavı) adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
KPSS OTURUMLARI
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül 2022 saat 10.15'te.
KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu 18 Eylül saat 14.45'te.
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 10.15'te
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 14.30'da
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu 25 Eylül 2022 saat 10.15'te uygulanacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
18 Eylül'de uygulanacak olan KPSS Lisans sınavlarının sonucu ÖSYM sınav takvimine göre 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.
KPSS GY-GK SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE SINAV SÜRESİ NE KADAR?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
Buna göre GY-GK oturumu saat 12.25'te tamamlanacak.
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE SINAV SÜRESİ NE KADAR?
KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.
Buna göre KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat 16.25'te tamamlanacak.
ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI!
Sabah oturumunda (Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavı) adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Öğleden sonra oturumunda ise (Eğitim Bilimleri Sınavı) adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.