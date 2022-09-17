"KPSS ne zaman? KPSS saat kaçta başlayacak/bitecek ve kaç dakika sürecek?" sorularının yanıtları ÖSYM takvimi ile netlik kazanmıştı. Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları olacak şekilde Pazar günü düzenlenecek olan merkezi sınav iki oturumda tamamlanacak. KPSS lisans sınavı hakkında ise ÖSYM'den adaylar için önemli uyarı geldi.

KPSS LİSANS OTURUMU 2022 | ÖSYM TAKVİMİ İLE KPSS OTURUM BİLGİLERİ

ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI!

Sabah oturumunda (Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavı) adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Öğleden sonra oturumunda ise (Eğitim Bilimleri Sınavı) adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.