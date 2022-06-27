KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Lisans başvurularının Mayıs ayında alınmasının ardından şimdi sırada ortaöğretim ve ön lisans başvuruları yer alıyor. Ön lisans başvuruları Ağustos ayında alınacak olup ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında alınacak. Peki; KPSS ne zaman yapılacak? İşte Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi 2022.
KPSS ÖNLİSANS
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.