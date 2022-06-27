KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Lisans başvurularının Mayıs ayında alınmasının ardından şimdi sırada ortaöğretim ve ön lisans başvuruları yer alıyor. Ön lisans başvuruları Ağustos ayında alınacak olup ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında alınacak. Peki; KPSS ne zaman yapılacak? İşte Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi 2022.