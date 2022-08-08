KPSS ne zaman yapılacak, tarih belli mi? İptal edilen KPSS lisans sınavı tarihi belli oldu mu? ÖSYM’den sınav takvimi açıklaması!

KPSS ne zaman yapılacak, sınav tarihi belli mi soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde iptal edilen lisans sınavı sonrası yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan konuyla ilgili açıklama gelmişti. Şimdi adaylar KPSS lisans sınav tarihi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yeni KPSS sınav takvimi için tarih verildi! İşte detaylar…
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Yeni görevine gelir gelmez ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy çalışmalara başladı ve KPSS sınav tarihi hakkında şu açıklamayı yaptı:
Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır.
KPSS LİSANS OTURUMLARI YENİDEN DÜZENLENECEK!
KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumunun iptal ediğini açıkladı.
Bununla birlikte bu hafta yapılması beklenen KPSS alan bilgisi oturumu da yeni sınav takvimi ile belirlenecek. Ersoy açıklamasında;
"6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumlar ertelenmiştir." diyerek diğer oturumların da yeniden hazırlanacağını duyurmuştu.
SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK
Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."
ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN KPSS DEĞERLENDİRMESİ
"Böylesine kritik bir kurumun saldırıların hedefinde olmaması elbette mümkün değildir. Nitekim, geçmişten beri bu güzide kurumumuz, çeşitli iddialarla tartışmaların odağına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bugüne kadar ÖSYM'nin görev alanıyla ilgili iddiaların tamamı idari ve adli olarak soruşturulmuş, sorumlular hakkında gerekli işlemler tesis edilmiştir.
Bilindiği gibi 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının ardından da böyle bir durumla karşılaşılmıştır. İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce, böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir."