KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ 2022: KPSS ÖABT sınavı kaç soru, kaç dakika, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

2022 KPSS ÖABT sınavı için sayılı saatler kaldı. Binlerce öğretmen adayı, 2 Ekim 2022 Pazar günü düzenlenecek olan KPSS ÖABT sınavı soruları karşısında ter dökecek. Bu noktada adaylar, sınav öncesi KPSS ÖABT sınav süresi, soru sayısı, giriş belgesi gibi detayları sorguluyor. ÖSYM, sınava ilişkin tüm detayları açıklamıştı. Peki, KPSS ÖABT sınavı kaç soru, kaç dakika? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve ÖSYM AİS ile giriş belgesi alma ekranı…
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2022 KPSS ÖABT sınav süresi, soru sayısı ve giriş belgesi gibi detaylara ilişkin tüm merak edilenler şöyle;
2022 KPSS ÖABT Sınavı (Öğretmenlik Alan Bilgisi), 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Saat 10:15'te başlayacak olan sınav, 150 dakika sürecek ve toplam 75 sorudan oluşacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sabah oturumu 10.15'te, öğleden sonra oturumu ise 14.45'te başlayacak. İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik (Lise) Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi soru sayısı 75 olacak ve 150 dakika sürecek.
Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri soru sayısı 75 olacak ve 120 dakika sürecek.
2022 KPSS ÖABT (Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınava giriş belgeleri yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''
2022 KPSS ÖABT sınavı sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
KPSS ÖABT; öğretmen kadrolarına atanmak isteyen eğitim fakülteleri ile fen edebiyat fakültelerinden mezun olan adaylarının girdiği, lisans düzeyinde toplam 75 sorudan oluşan, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ÖSYM tarafından yapılan sınavdır.
KPSS ÖABT Sınavı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılıyor. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.