KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ 2022: KPSS ÖABT sınavı kaç soru, kaç dakika, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

2022 KPSS ÖABT sınavı için sayılı saatler kaldı. Binlerce öğretmen adayı, 2 Ekim 2022 Pazar günü düzenlenecek olan KPSS ÖABT sınavı soruları karşısında ter dökecek. Bu noktada adaylar, sınav öncesi KPSS ÖABT sınav süresi, soru sayısı, giriş belgesi gibi detayları sorguluyor. ÖSYM, sınava ilişkin tüm detayları açıklamıştı. Peki, KPSS ÖABT sınavı kaç soru, kaç dakika? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve ÖSYM AİS ile giriş belgesi alma ekranı…

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN, KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA, KAÇTA BAŞLIYOR/BİTİYOR?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2022 KPSS ÖABT sınav süresi, soru sayısı ve giriş belgesi gibi detaylara ilişkin tüm merak edilenler şöyle;