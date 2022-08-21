KPSS ön lisans geç başvuru tarihi adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. Normel başvuru tarihinde başvuru yapamayan adaylar, KPSS ön lisans geç başvuru ne zaman yapılacak sorusunu yöneltiyor. KPSS tercih kılavuzu ile birlikte KPSS ön lisans geç başvuru ücreti 2022 sorusuna cevap veriliyor. İşte detaylar!
2022 KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ
2022 KPSS Ön lisans başvuruları 3 - 16 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuru yapamayan binlerce aday ise KPSS önlisans geç başvuru ücreti ve tarihini araştırmaya başladı.
İşte 2022 KPSS önlisans geç başvuru tarihi ve ücreti;
2022 KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS ön lisans başvurularını kaçıran adaylar, 23 - 24 Ağustos 2022 geç başvuru günü tarihlerinde başvurularını yapabilecek.
Başvurular elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.
2022 KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Önlisans başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ödenir.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ
2022 KPSS ortaöğretim başvuruları 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular ardından sınav ise 6 Kasım'da uygulanacak, sonuçlar 1 Aralık günü erişime sunulacak.