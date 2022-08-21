2022 KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvurularını kaçıran adaylar, 23 - 24 Ağustos 2022 geç başvuru günü tarihlerinde başvurularını yapabilecek.

Başvurular elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.