KPSS önlisans başvuru tarihi ve ücreti: 2022 KPSS önlisans başvuruları ne zaman bitiyor, ertelendi mi?

KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı ve başvuru tarihleri ile sınavların yapılacağı günler belli oldu. Bu sebeple KPSS önlisans başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman gibi sorular sıklıkla yöneltiliyor. 2022 KPSS önlisans başvuru ücreti ve tarihi de araştırılan konular arasında. Peki, KPSS önlisans başvuruları ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte detaylar!