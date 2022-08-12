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Giriş Tarihi: 12.8.2022 16:57

KPSS önlisans başvuru tarihi ve ücreti: 2022 KPSS önlisans başvuruları ne zaman bitiyor, ertelendi mi?

Yeni KPSS sınav takviminin paylaşılmasıyla birlikte sınavların tarihi değişti. Bunun yanında, KPSS önlisans başvuruları hala devam ediyor. Son tarihe az bir süre kalmışken, KPSS önlisans sınavı ileri bir tarihe atıldı. Adaylar da KPSS önlisans başvuru tarihi ve ücreti aratılıyor. Yeni KPSS sınav takvimi böylece sınavların ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihlerini gösteriyor. Peki, KPSS önlisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS önlisans başvuru ücreti 2022 ne kadar? İşte detaylar!

KPSS önlisans başvuru tarihi ve ücreti: 2022 KPSS önlisans başvuruları ne zaman bitiyor, ertelendi mi?

KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı ve başvuru tarihleri ile sınavların yapılacağı günler belli oldu. Bu sebeple KPSS önlisans başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman gibi sorular sıklıkla yöneltiliyor. 2022 KPSS önlisans başvuru ücreti ve tarihi de araştırılan konular arasında. Peki, KPSS önlisans başvuruları ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte detaylar!

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

KPSS Ön Lisans başvuruları 3 Ağustos tarihinde başladı. Başvurular 15 Ağustos tarihine kadar sürecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS önlisans başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ekimde yapılacak KPSS önlisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

YENİ KPSS SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

İşte ÖSYM'nin açıklaması;

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."

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KPSS önlisans başvuru tarihi ve ücreti: 2022 KPSS önlisans başvuruları ne zaman bitiyor, ertelendi mi?
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