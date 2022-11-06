KPSS ortaöğretim İngiltere Kralı sorusu cevabı nedir? 2022 ortaöğretim KPSS soruları 2022

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'den KPSS ortaöğretim sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı resmi tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. KPSS ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının ÖSYM tarafından sınavdan birkaç saat sonra veya bir gün sonra yayımlanması bekleniyor.

KPSS lise sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.